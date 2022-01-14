Генсек ОДКБ считает преждевременным заявления о стабилизации обстановки в Казахстане

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Казахстан возвращается к нормальной жизни, но говорить, что обстановка нормализована было бы преждевременным. Об этом заявил в пятницу генсек ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Видно, что перелом ситуации уже наступил. Говорить о том, что обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным, потому что еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он отменен, завтра еще в ряде регионов он будет отменятся, то есть это такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных. Но тем не менее, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни", - сказал Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что у организации остались положительные впечатления от работы с коллегами из Казахстана.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.