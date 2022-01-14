Депутат Рады считает, что курс Украины в НАТО мешает урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украинская власть должна определиться, что для нее важнее - урегулирование конфликта в Донбассе или бесперспективные заявления о курсе в НАТО. Такое мнение высказал в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин.

"Украинской власти стоит определиться, нам важнее урегулировать конфликт в Донбассе или продолжать делать бесперспективные на данный момент заявления о том, что Украина движется в НАТО. Потому что именно эти заявления являются одним из основных препятствий для деэскалации ситуации в Донбассе и налаживания отношений с Российской Федерацией", - отметил Волошин в эфире телеканала UkrLive.

Он подчеркнул, что Россия сейчас четко дает понять Западу: если расширение НАТО продолжится, Москва оставляет за собой право на симметричные действия. "Постоянными рассказами о том, что мы куда-то движемся (в НАТО - прим. ТАСС), мы дезориентируем собственных граждан, создаем проблемы для урегулирования конфликта в Донбассе и излишнюю напряженность в отношениях с РФ <...> Восемь лет мы делали вид, что такого фактора в нашей внешней и внутренней политике, как Российская Федерация, не существует. Россия сказала: хватит, мы рядом, мы сильны, и, если Запад не сменит курс, будет большая беда", - отметил депутат.

По мнению Волошина, на кону сейчас стоит формирование новых правил игры, новой системы международных отношений, в которой расширение НАТО за счет Украины для России абсолютно неприемлемо.

Ранее в пятницу руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна "абсолютно готова" к членству в НАТО.

Переговоры по безопасности

На этой неделе состоялись переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности, они проходили по трем направлениям. В понедельник в Женеве состоялись российско-американские консультации по этим вопросам, в среду в Брюсселе стороны провели заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ.

В максимально упрощенной форме позиция Москвы сводится к трем пунктам: выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов привлечения в альянс Украины и Грузии. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что по итогам дискуссии Москва ожидает письменный ответ США и стран НАТО на свои инициативы и уже на их основании будет принимать решения о целесообразности дальнейших переговоров или перехода к иным мерам обеспечения своей безопасности.