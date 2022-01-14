США обеспокоены кибератакой на сайты властей Украины

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены кибератакой на украинские министерства, пока не знают, кто за ней стоит. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры обеспокоены кибератакой, и президент [США Джо Байден] был проинформирован об этом. <...> На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику [в связи с этим]", - отметила она.