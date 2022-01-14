Лукашенко считает, что за массовыми беспорядками в Казахстане стоят западные спецслужбы

"Работали [западные] спецслужбы, и они [заинтересованные государства] не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции в такой грандиозной стране, как Казахстан, за сутки? Просто так не получится", - сказал Лукашенко на приеме от имени главы государства на старый Новый год. Как считает президент, в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний. "Казахстан, как и Беларусь, - узловые пункты. Мы - в Европе, [они] там - в Центральной Азии", - пояснил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, из Казахстана, "как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки, можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию". "Поэтому ставки были высоки", - сказал президент.

Решение глав государств - членов ОДКБ отправить в Казахстан миротворческий контингент по просьбе республики Лукашенко назвал адекватным коллективным ответом на угрозу. "Мы приняли решение вмешаться. В первом [телефонном] разговоре с [президентом России Владимиром] Путиным я сказал: "Как только мы там приземлимся, посмотришь, ситуация изменится". Так и произошло. Это для нас было главное", - указал Лукашенко.

По его словам, за акциями протеста в Белоруссии в период президентских выборов в 2020 году тоже стоят западные страны. "Заметьте, в августе 2020 года эти государства, - знаете, какие и чьими руками, - ринулись к нам, - заявил президент. - Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод". Он добавил, что отличий между событиями в двух странах практически нет. "Все то же самое, только (разведки стран Запада - прим. ТАСС) не очень светились", - заключил президент Белоруссии.