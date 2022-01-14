{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР

МИД Соединенного Королевства отметил, что "эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности"

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности", - отмечается в заявлении.
"Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США", - добавили в Форин оффисе.

Теги
КНДРВеликобритания
СМИ: пауза для переговорщиков не означает отмены раунда переговоров по иранскому атому
Агентство IRNA сообщило, что "пока главные переговорщики будут консультироваться у себя на родине, в Вене без перерыва продолжатся контакты между экспертами от стран - участниц переговоров"
Читать полностью