Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США", - добавили в Форин оффисе.