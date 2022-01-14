Нидерланды решили не направлять правительственную делегацию на Игры в Пекине

ГААГА, 14 января. /ТАСС/. Нидерланды приняли решение не направлять правительственную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK) со ссылкой на МИД страны.

По данным телеканала, главная причина заключается в том, что спортивное мероприятие не смогут посетить болельщики из Нидерландов. Ранее король страны Виллем-Александер заявил, что не намерен ехать на Игры по той же причине. Кроме того, из-за пандемии у нидерландской стороны не остается практически никаких возможностей для проведения консультаций с китайскими властями, в ходе которых всегда поднимается тема нарушения прав человека в КНР, добавила NTK.

Как утверждают власти Нидерландов, то, что на мероприятие не приедут ни король, ни правительственная делегация, не имеет ничего общего с дипломатическим бойкотом, объявленным ранее рядом стран.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены участие в Играх примут. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.