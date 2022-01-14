В ООН заявили, что в Сахеле из-за конфликтов число перемещенных лиц возросло в 10 раз

РАБАТ, 14 января. /ТАСС/. Число перемещенных лиц в регионе Сахеля за минувшие 10 лет увеличилось в 10 раз в связи с ростом насилия и конфликтами. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP), говорится в коммюнике Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"За последние 10 лет конфликтов число перемещенных лиц в Сахеле увеличилось в 10 раз - с 217 тыс. до 2,1 млн человек", - отмечается в документе.

УВКБ призвало к "согласованным международным действиям, чтобы положить конец вооруженным конфликтам в центральном регионе Сахеля".

Большинство перемещенных лиц бежали от насилия в Буркина-Фасо, Мали и Нигере. В этих трех странах эксперты ООН фиксируют стремительное ухудшение гуманитарной ситуации. Только в 2021 году всплеск насилия из-за действий вооруженных группировок боевиков в Сахеле стал причиной перемещения более 500 тыс. человек.

Отсутствие безопасности в регионе усугубляется крайней нищетой, пандемией коронавируса и последствиями климатического кризиса.

В УВКБ признали, что сотрудники управления "сталкиваются с растущими трудностями при доступе к нуждающимся людям и предоставлении им жизненно важной помощи и защиты". В частности, они подвергаются нападениям на дорогах, сталкиваются с засадами и угоном автомобилей.