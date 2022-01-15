Федеральный суд Австралии отложил заседание по делу об аннулировании визы Джоковича

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Австралийский федеральный суд в субботу отложил рассмотрение новой апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Об этом сообщил судья Дэвид О'Каллаган в ходе онлайн-трансляции заседания.

По решению суда, следующее слушание состоится в воскресенье, 16 января, в 09:30 по местному времени (01:30 мск). До этого времени спортсмен останется в отеле для мигрантов в Мельбурне, его пребывание на территории Австралии продлится до тех пор, пока федеральный суд не рассмотрит законность решения министра о повторном аннулировании его визы и не примет окончательного решения по этому делу.

Как ожидается, до конца дня судья О'Каллаган примет решение о составе суда для следующего заседания. Если будет принято решение о рассмотрении дела коллегией из трех судей, то ответчик по делу, которым является министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук, лишится права на обжалование вердикта.

Перед началом слушаний Джокович был опрошен сотрудниками национальной пограничной службы относительно ошибок, допущенных при заполнении его въездных документов. Как предполагается, беседа происходила в офисе адвоката Джоковича, а после нее теннисист был задержан и направлен в отель для мигрантов в Мельбурне, где он будет оставаться до завершения судебного разбирательства, если суд не примет иного решения. Как сообщалось ранее, австралийские власти согласились не депортировать серба до завершения всех слушаний по его делу.

По данным вещательной корпорации ABC, пограничная служба Австралии (ABF) разрешила Джоковичу покидать отель для мигрантов ежедневно с 10:00 до 14:00 (с 02:00 до 04:00 мск) для того, чтобы под наблюдением сотрудников ABF посещать своих адвокатов. Планируется, что в субботу, 15 января юристы спортсмена передадут в суд обоснования своих исковых требований, после чего у министра по вопросам иммиграции и его представителей будет время до конца дня, чтобы письменно ответить на них.

Участие Джоковича в Чемпионате Австралии по теннису

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в чемпионате страны по теннису, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.