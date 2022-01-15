Сенат Аргентины подвергся хакерской атаке

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Верхняя палаты парламента Аргентины подверглась хакерской атаке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сената в Twitter.

"12 января в 4:00 [10:00 мск] Сенат подвергся атаке хакеров. Подобным атакам, совершенным при помощи программ-вымогателей, за последние месяцы подверглись различные госорганы, судебная власть и крупные компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, хакеры смогли заполучить только ту информацию, которая и так находилась в общем доступе. "К настоящему моменту удалось восстановить большую часть важной информации и изолировать чувствительное оборудование, что позволит нам восстановить работу в ближайшее время", - отметила пресс-служба. По состоянию на 20:50 (02:50 мск) сайт Сената недоступен.

По данным газеты La Nación, хакерской атакой была затронута в том числе система видеонаблюдения в здании верхней палаты парламента.