СМИ: переговоры министров Японии и Франции в формате "2+2" ожидаются в середине января

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Дистанционные переговоры в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны Японии и Франции могут состояться в середине января. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Планируется, что главы ведомств обсудят военную активность КНР в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также ракетную и ядерную проблему КНДР. Кроме того, участники переговоров обменяются мнениями по поводу усиления сотрудничества Токио и Парижа в оборонной сфере, подчеркивает Киодо.

Предыдущая встреча японских и французских министров в формате "два плюс два" прошла во Франции в январе 2019 года.