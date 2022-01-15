США и Франция обсудили поддержку Украине на фоне кибератаки на сайт ее правительства

ТАСС, 15 января. Делегации США и Франции в ходе кибердиалога, проходившего в онлайн-формате, обсудили меры поддержки Украине из-за хакерской атаки на сайт ее правительства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Они [США и Франция] также обсудили способы поддержки Украины, когда последняя реагирует на вредоносную киберактивность и восстанавливается после нее", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили широкий спектр приоритетов, включая усилия по борьбе с вирусами-вымогателями и другими видами киберпреступления.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла минувшей ночью. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов возложил ответственность за кибератаки на Россию.

По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, Украина по этой проблеме "тесно сотрудничает с США и Великобританией". Он назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в стране. При этом Ермак не стал говорить том, какая страна может стоять за кибератаками.