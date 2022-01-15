Глава МИД Канады посетит Киев

ТАСС, 15 января. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Украину с шестидневным визитом на следующей неделе, чтобы выразить приверженность суверенитету страны и обсудить текущую ситуацию в ней. Об этом со ссылкой на заявление канадского МИД сообщает в субботу телеканал CBC.

Согласно заявлению, поездка Жоли призвана "подтвердить твердую приверженность Канады суверенитету и территориальной целостности Украины". В нем также говорится, что Канада "будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок, основанный на правилах, и защищать права человека и достоинство украинцев".

В ходе визита запланированы встречи главы МИД Канады с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной. Помимо этого Жоли намерена посетить канадских военных, дислоцированных на Украине, чтобы поддержать их.

Помимо этого, в заявлении ведомства содержатся утверждения о якобы наращиваемом военном присутствии РФ вокруг Украины, которое "ставит под угрозу безопасность во всем регионе".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.