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Протесты в Казахстане
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Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области с 16 января

Режим ЧП действует в семи из 17 регионов страны

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в субботу отменил с 07:00 (04:00 мск) 16 января чрезвычайное положение в Актюбинской области. Об этом сообщила в пресс-служба главы государства.

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"Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, веденное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 "О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области", - говорится в сообщении.

14 января Токаев постановил отменить режим чрезвычайного положения в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях с 18:00 (15:00 мск) 14 января, а также в Акмолинской и Костанайской областях - с 15 января. Кроме того, президент с 13 января отменил режим чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Таким образом, сейчас режим ЧП действует в семи из 17 регионов страны. Режим чрезвычайного положения введен в регионах республики с 5 января.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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