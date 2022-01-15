Власти Казахстана освободили еще четверых ранее задержанных граждан Киргизии

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана освободили четверых ранее задержанных по подозрению в причастности к экстремистской деятельности граждан Киргизии. Об этом в субботу сообщили в МИД Киргизии.

"Сегодня, 15 января 2022 года, итогом проработки вызволения граждан Кыргызской Республики стало освобождение казахстанской стороной ранее задержанных четверых граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении.

По данным МИД, все они уже "благополучно вернулись в свои семьи". "В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызстана за рубежом министерство принимает все меры для оказания всесторонней помощи каждому гражданину Кыргызстана, находящемуся на территории Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Несколько дней назад казахстанская сторона также освободила из-под стражи киргизского музыканта Викрама Рузахунова, который ошибочно был задержан по подозрению в причастности к беспорядкам в Алма-Ате.

Во время произошедших в Казахстане беспорядков, по официальным данным киргизской стороны, в общей сложности погибли два гражданина Киргизии и пятеро были задержаны.