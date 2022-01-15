Лувр призвал кандидатов в президенты не использовать его изображение в своей рекламе

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Администрация Лувра попросила претендентов на пост президента Франции не использовать изображение стеклянной пирамиды, расположенной перед его главным входом, в предвыборных роликах. Об этом сообщили в субботу представители парижского музея.

Ранее лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен опубликовала на своей странице в Twitter видеоролик продолжительностью 3,5 минуты, в котором политик, прогуливаясь во дворе Наполеона на фоне пирамиды Лувра, рассказывает о своей предвыборной программе.

"Разрешение на это не было дано. Лувр как обладатель всех прав, касающихся пирамиды, спроектированной архитектором Бэй Юймином, напоминает, что любое использование изображения пирамиды должно осуществляться с предварительного разрешения", - отметил представитель музея, слова которого приводит газета "Паризьен". "Кандидат и члены команды были проинформированы об этом Лувром 11 января во время съемок", - указал он. С тех пор дирекция Лувра несколько раз обращалась к команде Ле Пен с просьбой не распространять видео. "Музей принадлежит всем французам и не должен ассоциироваться с какой-либо партией", - подчеркнул его представитель.

Ранее аналогичная ситуация возникла с предвыборным роликом кандидата в президенты Франции от движения "Реконкиста" Эрика Земмура. По информации Le Parisien, администрация музея также попросила политика удалить изображение пирамиды из видео. В случае отказа, как отмечает газета, музей может инициировать судебное разбирательство.

Договор о партнерстве

В Лувре напомнили, что для использования подобных изображений в собственных целях должен быть заключен "договор о партнерстве", который предусматривает вознаграждение. Подобного запроса, по информации издания, команда Ле Пен не делала, но и он был бы отклонен с учетом политического характера видео.

В свою очередь представитель предвыборного штаба "Национального объединения" Жан-Филипп Танги заявил, что партия не получала запрос об удалении видео. Кроме того, по его словам, музей не обладает монопольным правом на изображение пирамиды, которая является культурным наследием.

Как напоминают французские политологи, в 2017 году на площади перед Лувром свою победу на президентских выборах праздновал Эмманюэль Макрон. Тогда он обратился к своим сторонникам со сцены, установленной на фоне пирамиды Лувра. Выступление президента транслировали ведущие французские телеканалы.

Очередные выборы главы государства пройдут во Франции в апреле. В настоящий момент предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов. В начале января Макрон заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.