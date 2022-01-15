СМИ: полиция Греции применила слезоточивый газ против анархистов в Салониках

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Полиция Греции применила в субботу в центре Салоник слезоточивый газ против анархистов, которые протестовали против изгнания спецназом группы молодых людей, захвативших помещение кафедры биологии Салоникского университета имени Аристотеля. Об этом сообщает газета Efimerida ton Syntakton.

По ее данным, беспорядки в центральном районе Камара начались после марша протеста, когда группа анархистов стали бросать в сторону полицейских бутылки с зажигательной смесью. Они также пытались поджечь баки с мусором. Полиция ответила слезоточивым газом и задержала не менее 30 человек, двое из которых были арестованы.

В марше протеста против вмешательства полиции в захват анархистами помещения кафедры биологии Салоникского университета и намерения правительства разрешать полицейскому спецназу проводить рейды в учебных заведениях участвовали около тысячи человек. Протестующие скандировали лозунги "Страсть к свободе сильнее тюремных камер!", "Право на убежище в стенах университета принадлежит всему обществу!". В настоящее время ситуация в центре города успокоилась.