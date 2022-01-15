Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили ситуацию в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в субботу обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом сообщается в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

"[Они] продолжили обмен мнениями и оценками касательно развития ситуации с безопасностью в Восточной Европе", - говорится в сообщении.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - добавил Батлер.