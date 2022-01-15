Reuters: на Ямайке задержан один из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ямайки арестовали бывшего гаитянского сенатора Джон-Жоэля Жозефа, подозреваемого в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей полиции Ямайки.

Ранее на территории Ямайки был задержан колумбиец Марио Антонио Паласиос, которого подозревают в убийстве Моиза. Несмотря на запрос Гаити о его выдаче, власти Ямайки приняли решение депортировать его в Колумбию. При этом во время пересадки на авиарейс в Панаме Паласиос был задержан и отправлен в США.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.