СМИ: премьер Словакии раскритиковал генпрокурора страны за поездку в Россию

ПРАГА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер раскритиковал в субботу генерального прокурора республики Мароша Жилинку за то, что он 11-13 января посетил Москву, где принял участие в празднованиях по случаю 300-летия прокуратуры России. Слова главы правительства привело Словацкое радио.

"Со странами [как Россия], имеющими проблемы с уважением основных прав [человека] и свобод, осуществляющими эскалацию военной напряженности или нарушающими территориальную целостность других стран, по моему мнению, мы не должны праздновать, - сказал Хегер. - Перестаю понимать Жилинку".

Хегер осудил также встречу Жилинки с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, внесенным в санкционный список Евросоюза, а также договоренность между ними о сотрудничестве их ведомств в борьбе с киберпреступностью. Россия, по его словам, представляет угрозу в киберпространстве для ЕС, так как с ее территории, как он утверждал, осуществляются хакерские атаки на объекты в государствах - членах сообщества.

Хегер также заявил, что Жилинка хочет быть "щитом в руках оппозиции [против действующих словацких] властей". Реагируя на это, генпрокурор написал на своей странице в Facebook: "Господин премьер Словакии, заверяю вас, что я не являюсь и никогда не буду щитом, защищающим интересы политиков [из состава правящей] коалиции или оппозиции. Я сейчас и всегда буду исключительно щитом, оберегающим права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц, а также [нашего] государства. Это мне предписывает конституция республики".

13 января Жилинка по возвращении из Москвы отверг в Facebook "черно-белое видение мира" и высказался за развитие контактов между государственными ведомствами по надзору за соблюдением законов. "Отвергаю черно-белое видение мира. Считаю личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными для достижения [нашей] общей цели, которой является защита верховенства закона также в глобальном масштабе", - подчеркнул генпрокурор Словакии.