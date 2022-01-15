СМИ: в Словакии прошел митинг против договора о военном сотрудничестве с США

ПРАГА, 15 января. /ТАСС/. Митинг протеста с требованием к властям Словакии отказаться от заключения соглашения о военном сотрудничестве республики с США прошел в субботу перед зданием американского посольства в центре Братиславы. Об этом сообщил сайт словацкой газеты Pravda.

В акции протеста приняли участие, согласно изданию, сотни гражданских активистов из различных общественных организаций. Они критиковали правительство страны, одобрившее 12 января соглашение с США. Митингующие скандировали лозунги против заключения соглашения, которое, как они считают, нарушит суверенитет республики. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка.

Требование к президенту Словакии

Экс-премьер Словакии (2018-2020) и бывший спикер национального парламента (2014-2016) Петер Пеллегрини призвал президента республики Зузану Чапутову направить в Конституционный суд (КС) страны на экспертизу проект соглашения о военном сотрудничестве между Словакией и США. Политик, возглавляющий партию "Голос - социальная демократия", направил главе государства соответствующее письмо.

Ранее экс-премьер республики (1991-1992) Ян Чарногурский сообщил ТАСС, что ветераны словацкой политики, занимавшие в прошлом высокие государственные посты, также послали Чапутовой письмо с просьбой направить в КС на экспертизу проект соглашения о сотрудничестве с США.

Соавторы письма президенту нашли в проекте соглашения более 70 несоответствий с законодательством республики. Кроме Чарногурского обращение к главе государства подписали, в частности, экс-глава МВД Словакии Владимир Палко, экс-глава Минфина Бригита Шмегнерова, почетный судья Конституционного суда Ян Дргонец и лидер общественной организации "Объединение за мир" Эдуард Хмелар.

Против заключения соглашения с США о военном сотрудничестве недавно выступили влиятельная Словацкая национальная партия и экс-премьер республики Роберт Фицо (2006-2010 и 2012-2018), который является лидером партии "Направление - социальная демократия". Проект документа отвергла в процессе межведомственного согласования Генеральная прокуратура Словакии.

Использование авиабаз

Американские ВС в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны). Также соглашение разрешает США использовать другие военные объекты в стране. При этом словацкая армия сможет получать финансирование из США. Документ предполагается заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

Между тем министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил 12 января, что США без согласия словацких властей не смогут создавать на территории республики свои объекты и направлять в страну американских военнослужащих.