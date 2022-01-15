Экс-министр обороны Украины предположил, как Порошенко может избежать тюрьмы

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко может избежать тюремного заключения по делу о государственной измене не потому, что он не виновен, а из-за непрофессионализма или продажности правоохранительной или судебной систем. Такое мнение в субботу выразил бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я не уверен, что его посадят", - отметил он в эфире телеканала "Украина-24". При этом Гриценко подчеркнул, что считает, что Порошенко "есть за что сажать <...>, аспектов для этого более чем достаточно".

Проблема в ситуации с Порошенко заключается в самой системе привлечения к ответственности в стране, полагает политик. "Проблематично посадить не потому, что для этого не хватит воли или духа, как он говорит, у [президента Украины Владимира] Зеленского. Порошенко могут не посадить по двум причинам - из-за непрофессионализма или продажности следователей, прокуроров, судей и так далее, когда очевидные доказательства могут не так представить", - полагает Гриценко. Он также выразил уверенность в наличии оснований для ареста Порошенко, пояснив, что экс-президент "много раз не ходил на допросы и посылал вместо себя адвокатов, что не имеет права делать".

По мнению Гриценко, сложившаяся ситуация - лакмусовая бумажка для Порошенко. "Он или покажет, что он патриот Украины, или покажет, что он патриот своих миллиардов и будет прятаться", - заявил он.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить Порошенко повестку, однако он их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию.

В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Позднее экс-президент пообещал вернуться на родину 17 января. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество Порошенко.