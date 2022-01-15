Вице-премьер правительства Ливии направляется с визитом в Россию

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Гатрани направится в воскресенье с визитом в Россию. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ливийского кабмина.

"Аль-Гатрани начнет в воскресенье, 16 января, официальный визит в Россию, который продлится до 20 января, - указали в пресс-службе. - Запланированы его встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министром иностранных дел и заместителем председателя правительства РФ".

В частности, на переговорах с российским руководством вице-премьер намерен обсудить вывод иностранных войск и наемников из Ливии, а также ситуацию вокруг отсрочки президентских и парламентских выборов. Как ожидается, во время поездки его будут сопровождать министр нефти и газа Мухаммед Аун, министр здравоохранения Али Мухаммед аз-Зинати и министр планирования Камель аль-Хасси.

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе голосования, которое было намечено на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей (парламенту) провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности". Новую дату их проведения они до сих пор не предложили.

Между тем, как сообщил ТАСС в субботу источник в Палате представителей, в ближайшее время посетить Москву планирует и специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. По словам собеседника агентства, сейчас она проводит консультации с ливийскими сторонами, а также с Турцией. "Целью этих встреч является мобилизация поддержки для проведения парламентских и президентских выборов до конца июня, когда истечет срок действия дорожной карты, утвержденной под патронажем ООН Комитетом национального диалога", - указал он.