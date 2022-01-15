Боррель и Блинкен подтвердили планы ЕС и США координировать действия в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону, в ходе которых подтвердили намерение сторон координировать действия по ситуации на Украине и подходу к России. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе по итогам телефонного разговора.

"Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический союз", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "тесная координация между Евросоюзом и Соединенными Штатами по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне". "Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость деэскалации Россией ситуации и полного выполнения минских соглашений. Они рассмотрели текущую подготовку мер сдерживания и решительной международной реакции с серьезными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - говорится в нем.

При этом стороны повторили, что "ЕС и США остаются открытыми для диалога с Россией, но никогда за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.