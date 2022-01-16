Трамп считает, что события 6 января у Капитолия были протестом против нечестных выборов

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что должно быть проведено расследование в отношении "фальсификаций" на президентских выборах 3 ноября 2020 года, иначе у Соединенных Штатов "никогда не будет свободной демократии". Такое мнение он высказал в субботу, выступая перед сторонниками в штате Аризона.

"Почему они (специальный комитет Палаты представителей Конгресса для расследования беспорядков на территории Капитолия 6 января 2021 года - прим. ТАСС) не расследуют 3 ноября [2020 года] - фальсифицированные и украденные выборы. Если не докопаться [до истины], то у нас никогда не будет справедливой и свободной демократии. Почему они не смотрят за этим?" - отметил Трамп.

По его утверждению, тому есть "масштабные доказательства". "Американцы заслуживают ответов. <...> Митинг 6 января был протестом против нечестных выборов", - убежден республиканец.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего тогда пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. В своей речи в связи с этими событиями 6 января 2022 года президент США Джо Байден назвал действия сторонников Трампа вооруженным восстанием, а также заявил, что Трамп попытался не допустить мирной передачи власти после поражения на выборах.

По обвинениям в причастности к штурму Конгресса было арестовано более 700 человек, при этом инкриминируемые нарушения закона разнятся от препятствования процессу утверждения выборов до нападения. На данный момент значительное число обвиняемых все еще ожидает вынесения приговора. Средний срок заключения для участников штурма составляет 45 суток, самый большой - более пяти лет. 18 человек приговорили к домашнему аресту, остальных - к штрафам, общественным работам и испытательным срокам.