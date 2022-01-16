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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику вблизи населенного пункта Счастье

В республике напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетранспортеры вблизи населенного пункта Счастья. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 вблизи населенного пункта Счастье", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

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