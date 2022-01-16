Макрон заявил, что переговоры с РФ необходимы для снижения напряженности в Европе

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе, и выразил надежду на продолжение контактов.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить процесс [консультаций]. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du Dimanche.

Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда". "Если мы не хотим сохранить существующее положение вещей, которое вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность", - отметил он.

"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами. Это хорошая новость", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".

Президент также подчеркнул, что Франция и Германия на протяжении длительного времени ведут переговоры с Россией и Украиной в рамках минских договоренностей.