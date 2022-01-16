{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Макрон заявил, что переговоры с РФ необходимы для снижения напряженности в Европе

Как отметил французский президент, "стратегия диалога всегда приносит плоды"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе, и выразил надежду на продолжение контактов.

На эту тему
Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО
Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить процесс [консультаций]. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Journal du Dimanche.

Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда". "Если мы не хотим сохранить существующее положение вещей, которое вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность", - отметил он.

"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами. Это хорошая новость", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".

Президент также подчеркнул, что Франция и Германия на протяжении длительного времени ведут переговоры с Россией и Украиной в рамках минских договоренностей.

Теги
УкраинаСШАГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Microsoft подтвердила факт кибератаки на украинские организации
По данным компании, вредоносное ПО имеет сходство с программой-вымогателем, но в нем отсутствует механизм восстановления, предназначенный для получения выкупа
Microsoft подтвердила факт кибератаки на украинские организации
Читать полностью