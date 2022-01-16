Вучич почтил память Оливера Ивановича в годовщину убийства политика

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял участие в поминальном богослужении в память о сербском политике Оливере Ивановиче, убитом в Косове. Об этом пресс-служба сербского лидера сообщила в воскресенье в Instagram.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич в связи с годовщиной убийства Оливера Ивановича зажег свечу в храме Святого Саввы в память об этом выдающемся политике Косова и Метохии", - говорится в сообщении.

В церемонии также приняли участие вдова Ивановича и его сын.

Иванович был убит несколькими выстрелами в спину 16 января 2018 года в Косовска-Митровице, на входе в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ. Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.

Иванович - один из лидеров косовских сербов, в прошлом - госсекретарь (заместитель министра) в Министерстве по делам Косова и Метохии Сербии. 21 января 2016 года он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях, совершенных против косовских албанцев в 1999 году, в феврале 2017 года приговор суда первой инстанции был отменен, начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом, а с апреля 2017 года ему было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе. За последние годы ему многократно поступали угрозы.

Расследование убийства Ивановича ведут правоохранительные органы непризнанного Косова. Из Приштины несколько раз делали заявления о "прорывах в следствии", но никакой конкретной информации до сих пор опубликовано не было, при этом Косово отказалось допустить сербскую сторону к расследованию.