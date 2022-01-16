СМИ: иорданский офицер погиб в перестрелке с контрабандистами на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 16 января. /ТАСС/. Иорданские пограничники преградили в воскресенье путь вооруженной банде контрабандистов, пытавшихся проникнуть в королевство с территории соседней Сирии. Как передало информационное агентство Petra, в ходе перестрелки с бандитами погиб капитан королевских вооруженных сил, еще трое военнослужащих получили ранения. Встретив отпор, нарушители отступили на сирийскую сторону границы.

Источник в военном командовании сообщил агентству, что раненые доставлены в госпиталь и находятся под наблюдением врачей. "После обследования пограничной местности было изъято и передано компетентным органам большое количество наркотиков, которые оставили бежавшие в Сирию нарушители", - отметил он.

Источник подтвердил, что "иорданская армия будет со всей решительностью защищать безопасность страны и противодействовать любым попыткам вооруженного проникновения на ее территорию".