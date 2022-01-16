Власти Судана отозвали у телеканала Al Jazeera разрешение на работу в стране

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Власти Судана отозвали разрешение на работу в стране у катарского телеканала Al Jazeera, а его сотрудникам запретили находиться на суданской территории. Об этом говорится в сообщении телестанции, опубликованном в воскресенье на ее странице в Twitter.

"Власти Судана объявили об отзыве лицензии у телеканала Al Jazeera, вещающего в прямом эфире [из Хартума], а его съемочной группе запретили работу в этой стране", - подчеркивается в заявлении. Причины принятого суданскими властями решения не уточняются.

Уже более двух месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им Суверенный совет. Несмотря на обещания аль-Бурхана защитить переходный период и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного полного отстранения армии от политической жизни. Многие политические движения считают произошедшее 25 октября прошлого года военным переворотом.

Созданный в 1996 году по указу эмира Катара телеканал является одним из крупнейших в арабском мире. Большую популярность Al Jazeera приобрела при освещении военных операций международной коалиции во главе с США в Афганистане и в Ираке в начале 2000-х годов. Несмотря на потерю значительной части аудитории в начале 2010-х годов, когда сразу в нескольких странах телеканал обвиняли в однобоком освещении массовых протестов в рамках "арабской весны", Al Jazeera по-прежнему остается одним из ведущих СМИ Ближневосточного региона.