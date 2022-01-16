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Журналисты украинских СМИ обратились за помощью к дипломатам США и Швеции

Журналисты заявили, что поводом для обращения стало "очередное доказательство, что власть рассматривает нелояльные СМИ как своего главного врага и не оставляет практики прямого вмешательства в редакционную политику и физического уничтожения СМИ, которые не боятся говорить правду о ее деятельности"

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Журналисты закрытых украинских СМИ обратились к временному поверенному в делах США на Украине Кристине Квин, экс-главе МИД Швеции Карлу Бильдту с просьбой обсудить ситуацию со свободой слова в стране.

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"Обращаемся к вам с призывом обсудить катастрофическое состояние со свободой слова на Украине во время ваших контактов с украинской властью, а также публично высказаться о важности обеспечения на Украине фундаментальных демократических ценностей, особенно свободы слова, свободы выражения взглядов и права журналистов на профессиональную деятельность", - цитирует обращение журналистов украинское издание "Страна" в воскресенье.

Журналисты подчеркнули, что поводом для обращения стало "очередное доказательство, что власть рассматривает нелояльные СМИ как своего главного врага и не оставляет практики прямого вмешательства в редакционную политику и физического уничтожения СМИ, которые не боятся говорить правду о ее деятельности". Уточняется, что речь идет о примененных Киевом санкциях в отношении телеканалов UkrLive и "Перший незалежний" ("Первый независимый").

"В результате очередных незаконных санкций миллионы украинцев были лишены доступа к объективной информации, а журналисты - лишены права заниматься профессиональной деятельностью", - отмечается в обращении. Журналисты подчеркнули, что это является грубым нарушением украинского законодательства, а также Конвенции о защите прав человека и главных свобод. Представители СМИ убеждены, что усиление давления на прессу, телеканалы и оппозиционных политиков на Украине является прямым следствием падения личного рейтинга президента страны Владимира Зеленского, его боязнью проиграть на следующих выборах, а также "желанием отвлечь внимание граждан от ежедневных доказательств непрофессионализма действующей власти".

Санкции в отношении каналов

В феврале 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIC и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций на пять лет, что предполагает аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм. В отношении депутата введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля 2021 года. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. 20 августа 2021 года были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

В конце декабря 2021 года было введено в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех компаний: медиахолдинга "Новости" Козака, в который входят каналы "112 Украина", NewsOne и ZIC, ООО "Тайм медиа", то есть телеканала "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканала Ukrlive. Последние два принадлежат Шуфричу.

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