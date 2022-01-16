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Сторонники Порошенко проведут митинг в аэропорту Львова в день его возвращения на Украину

Экс-президент Украины ранее сообщил, что прилетит в Киев

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Петра Порошенко запланировали в понедельник провести митинг в аэропорту Львова, в день его возвращения на Украину из ЕС. Об этом сообщило в воскресенье львовское издание Zaxid.net со ссылкой на официальный ответ Львовского городского совета.

"Первый заместитель главы партии "Европейская солидарность" Олег Синютка сообщил о созыве большого митинга в львовском аэропорту 17 января. Синютка не указал причины митинга, указав лишь в заявке "на защиту демократии и закона", - говорится в нем. Сообщается, что проведение митинга, участвовать в котором планирует около 10 тыс. человек, вероятно, связано с ожидаемым прибытием Порошенко на Украину. Однако ни сам Синютка, ни представители его партии пока не комментируют этот вопрос.

Ранее Порошенко сообщил, что прилетит в Киев.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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