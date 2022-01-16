Экс-премьер Словакии назвал целью военного договора страны с США приближение их ВС к РФ

ПРАГА, 16 января. /ТАСС/. Единственной целью соглашения о военном сотрудничестве Словакии с США, проект которого 12 января единогласно одобрило правительство республики, является приближение американских военных к границе России. Об этом заявил бывший словацкий премьер-министр (2006-2010, 2012-2018) Роберт Фицо, возглавляющий партию "Направление - социальная демократия". Слова политика привело в воскресенье Словацкое телевидение.

"Это договор [о военном сотрудничестве с США] предает национальные интересы Словакии, - отметил Фицо. - Его единственной целью является приблизить ВС США к российским границам".

Словацкие социал-демократы, по его словам, настаивают на проведении референдума по вопросу заключения военного соглашения с Вашингтоном. В Словакии кроме "Направления - социальная демократия" действует также партия "Голос - социальная демократия". Ее лидер - экс-премьер Словакии (2018-2020) и бывший спикер национального парламента (2014-2016) Петер Пеллегрини - призвал президента республики Зузану Чапутову направить в Конституционный суд (КС) страны на экспертизу проект данного документа. Оба политических субъекта представлены в высшем органе законодательной власти и составляют сильнейший оппозиционный блок властям.

За направление в КС на экспертизу проекта военного соглашения высказался в воскресенье вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик. "Я бы передал в КС для проведения анализа [на конституционность] данный договор. Президент республики имеет такую возможность", - сказал он с тем, что в понедельник состоится встреча Чапутовой с премьером страны Эдуардом Хегером и спикером парламента Борисом Колларом. На ней будут обсуждаться вопросы, связанные с усиливающейся в обществе дискуссии вокруг этого документа.

Между тем министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, опираясь на решение кабмина, настаивает на его заключении между Братиславой и Вашингтоном. Словацкая политическая оппозиция стремится представить общественности страны США в качестве агрессора, сказал он.

Требование ветеранов словацкой политики

Ранее экс-премьер республики (1991-1992) Ян Чарногурский сообщил ТАСС, что ветераны словацкой политики, занимавшие в прошлом высокие государственные посты, также послали Чапутовой письмо с просьбой направить в КС на экспертизу проект соглашения о сотрудничестве с США.

Соавторы письма президенту нашли в проекте соглашения более 70 несоответствий с законодательством республики. Кроме Чарногурского обращение к главе государства подписали, в частности, экс-глава МВД Словакии Владимир Палко, экс-глава Минфина Бригита Шмегнерова, почетный судья Конституционного суда Ян Дргонец и лидер общественной организации "Объединение за мир" Эдуард Хмелар.

Использование авиабаз

Американские ВС в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны). Соглашение также разрешает США использовать другие военные объекты в стране. При этом словацкая армия сможет получать финансирование из США. Документ предполагается заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

Между тем Корчок заявил 12 января, что США без согласия словацких властей не смогут создавать на территории республики свои объекты и направлять в страну военнослужащих.