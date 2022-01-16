США заявили, что в начале недели смогут сообщить о дальнейших шагах по переговорам с РФ

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. США в начале следующей недели готовы будут сообщить дополнительные детали о возможных дальнейших шагах в переговорах с Россией по европейской безопасности. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы сможем сообщить больше о том, что касается дальнейших шагов в сфере дипломатии, в начале следующей недели", - сказал он. Салливан при этом не дал прямого ответа на вопрос о возможности трехсторонней встречи в режиме видеоконференции между американским президентом Джо Байденом, российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предложил организовать Киев.

"Но ключевым моментом тут <...> является то, что мы готовы к любому развитию событий. Если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы это делать в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы и к этому тоже готовы, мы дадим жесткий ответ, который ударит по их стратегическим позициям", - утверждал также представитель Белого дома.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.