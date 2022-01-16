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Сайт сербского агентства Tanjug подвергся атаке хакеров в день референдума

Атаки осуществляются организованно с множества IP-адресов

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Сайт сербского информационного агентства Tanjug на протяжении четырех часов подвергается нападению хакеров. Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном в воскресенье.

Сообщается, что атаки осуществляются организованно с множества IP-адресов. Речь идет о многочисленных единичных входах, которые обрушивают сайт. В настоящий момент сайт агентства не работает, публикация новостей замедлена, сообщил Tanjug.

Технические службы прилагают усилия для отражения атаки и возобновления работы крупнейшего информационного ресурса страны, говорится в сообщении.

Атака на сайт агентства Tanjug состоялась в день проведения референдума по вопросу изменения Конституции Сербии в области правосудия. Референдум проходит по новому закону, который отменяет обязательный порог явки в 50%. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов.

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Сербия
Пандемия COVID-19
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