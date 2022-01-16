В украинской оппозиции оценили требование о переходе печатных СМИ на государственный язык

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Обязательный перевод всех печатных СМИ на Украине на государственный язык дискриминирует права миллионов русскоязычных граждан в стране. Об этом заявила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в воскресенье в связи со вступлением в силу соответствующей нормы закона.

"С сегодняшнего дня на Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона", - отметили в партии, подчеркнув, что эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины - невозможным.

В партии напомнили, что в ходе избирательной кампании президент Владимир Зеленский и его политическая сила "Слуга народа" обещали прекратить "антиконституционную политику дискриминации миллионов русских и русскоязычных граждан", пересмотреть законы, которые ограничивают культурные и языковые права представителей национальных общин, однако этого сделано не было. В ОПЗЖ подчеркнули, что будут добиваться изменения языкового законодательства страны, а также обеспечения неукоснительного соблюдения Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

С 16 января на Украине вступило в силу положение статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке. Нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымскотатарском и других языках так называемых коренных народов Украины (крымские татары, караимы, крымчаки), на английском или другом официальном языке ЕС. Под эти исключения не подпадает русский язык.

С 16 июля этого года за неисполнение новых требований будет предусмотрена административная ответственность - штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который будет увеличен при повторном нарушении. С 2024 года наказание за "публичное унижение или оскорбление государственного языка" будет ужесточено. Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите госязыка, так называемый правительственный языковой омбудсмен, его представители в регионах, а также "общественные активисты и неравнодушные граждане", которые будут фиксировать нарушения и присылать информацию о них в офис омбудсмена.