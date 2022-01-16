В США пообещали ответить, если Россия причастна к кибератакам против Украины

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Администрация США подготовит ответ вместе с союзниками, если окажется, что Россия причастна к проведению кибератак против Украины. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CBS. Вместе с тем он признал, что эти атаки власти США пока ни с кем не связывают.

"Нам необходимо выяснить это <...> Я не буду удивлен, если это в итоге будет связано с Россией. Давайте сначала выясним, а затем определим, что делать в дальнейшем", - сказал Салливан. Чиновник повторил уже звучавшие заявления администрации США о том, что в случае "вторжения" на Украину для России наступят "тяжелые экономические последствия". Каких-либо подтверждений таких планов российской стороны представитель Белого дома не озвучил.

"Если окажется, что Россия провела кибератаки против Украины, если это продолжится в предстоящий период, то мы будем работать с союзниками над подходящим ответом", - сказал он.

По словам Салливана, США "предупреждали на протяжении недель и месяцев публично и в частном порядке, что кибератаки могут быть частью широких усилий России по эскалации на Украине". "Мы тесно работаем с украинской стороной по укреплению их обороны, продолжим делать это в предстоящие дни <...> Конечно, это возможно, что Россия могла провести серию кибератак, это часть их схем", - утверждал помощник Байдена. По версии чиновника администрации США, Россия якобы ранее проводила такие действия. При этом доказательств представитель Белого дома не привел.

"Мы пока не связываем [с кем-либо] эту атаку <...> Мы усердно работаем над выяснением этого", - признал он. По словам Салливана, США "сделают все возможное для защиты сетей от разрушительного вредоносного программного обеспечения".

Как подчеркнул ранее в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты. По его словам, в России привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Москву во всем, даже в плохой погоде.