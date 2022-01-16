Страны ЕС запланировали на первое полугодие три крупных совещания по внешней политике

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза планируют провести в первом полугодии три крупных совещания, посвященные проблемам внешней политики. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике МИД Франции по итогам неформальной встречи глав МИД 27 стран сообщества, состоявшейся 13-14 января во французском Бресте.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Франции, 17-18 февраля лидеры стран ЕС проведут саммит, посвященный отношениям с Африкой. Он будет организован совместно с Африканским союзом.

24-25 марта главы государств и правительств стран ЕС посвятят саммит выработке "Стратегического компаса". "В этой белой книге по проблемам европейской обороны Евросоюз проанализирует глобальные перемены в мировой политике и угрозы, с которыми сталкивается ЕС. Она также будет содержать европейские ориентиры в сфере обороны и безопасности на период до 2030 года", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Еще одно важное совещание пройдет на уровне глав МИД. На министерской встрече 22 февраля будет обсуждаться роль ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. ЕС, подчеркнули в МИД, намерен усилить свое присутствие в этом районе.