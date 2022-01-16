Депутаты просят Конституционный совет Франции проверить законопроект о вакцинном пропуске

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Группа из 60 французских парламентариев обратилась в Конституционный совет с просьбой проверить одобренный парламентом законопроект о вакцинном пропуске на соответствие конституции. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter сенатор Патрик Каннер.

"Этот законопроект - недопустимое посягательство на свободы граждан, - отметил законодатель, являющийся руководителем группы социалистов, "зеленых" и республиканцев в верхней палате парламента. - Мы обращаемся в Конституционный совет".

Ранее в воскресенье Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, вводящий в стране вакцинный пропуск. В субботу его поддержал Сенат.

Новый документ, введенный вместо санитарного пропуска, теперь обязателен для доступа в музеи, театры, кафе и при поездках на дальние расстояния. В отличие от прежних правил он будет выдаваться лишь в случае полной вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и бустерная прививка).