Франция выступает за сочетание сдерживания и диалога в отношениях с Россией

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Париж выступает за то, чтобы в отношениях с Москвой сочетать диалог и сдерживание. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации", - написал Ле Дриан в воскресенье в своем Twitter.

Ранее глава МИД Франции сообщил, что участники неформальной встречи 13-14 января глав МИД стран ЕС во французском Бресте высказались за продолжение "требовательного диалога" с Россией.