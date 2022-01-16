Генсек НАТО считает, что пока рано говорить о снижении напряженности вокруг Украины

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. НАТО и Россия должны сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить применение военной силы против Украины, пока рано говорить о снижении напряженности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBS , вышедшем в эфир в воскресенье.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Слишком рано говорить об этом (о деэскалации - прим. ТАСС), потому что мы положили предложения на стол для российской стороны, чтобы участвовать в серии встреч по важным вопросам о европейской безопасности в плане ситуации на Украине и вокруг нее", - сказал он. По словам Столтенберга, Россия не дала ответ в ходе встречи.

"Мы считаем, что важно сесть [за стол переговоров], особенно тогда, когда напряженность высока, найти путь вперед, являющийся политическим, чтобы предотвратить применение военной силы против Украины со стороны России снова", - отметил генсек.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Основанием для таких обвинений стали утверждения, что Россия накапливает силы у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уже называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.