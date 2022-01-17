Глава МИД ФРГ отправится в Киев и Москву для переговоров по украинскому урегулированию

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация в Донбассе, напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения.

Поездки на Украину и в Россию станут для Бербок первыми в качестве министра. В последние дни она неоднократно заявляла, что выступает за дипломатическое решение разногласий по украинскому вопросу. "Ясно, что единственный путь к выходу из кризиса ведет через диалог и что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы серьезные последствия", - утверждала она. При этом глава МИД ФРГ неоднократно уходила от ответов на вопросы, какими могут быть санкции против Москвы, указывая, что первоочередная цель - деэскалация.

Кроме того, в Берлине в последнее время неоднократно высказывались за возобновление работы в "нормандском формате". Не исключено, что ближайшие переговоры в Киеве и Москве Бербок использует как раз для того, чтобы придать импульс четырехсторонним контактам.

Поездку в украинскую столицу, помимо прочего, Германия приурочила к 30-летию начала дипломатических отношений. Бербок также хочет встретиться с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ.

Программа пребывания в Москве, помимо встречи с Лавровым, включает посещение выставки Diversity United в Новой Третьяковке, а также "другие переговоры", отметил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Споры вокруг "Северного потока - 2" и поставок вооружений

Наблюдатели в ФРГ сходятся во мнении, что оба визита станут для главы германской дипломатии проверкой на прочность. В частности, у Киева есть претензии к Берлину по таким темам, как "Северный поток - 2" и экспорт вооружений. Власти Германии в коалиционном соглашении прописали, что к газопроводу должно применяться европейское законодательство и проверку на соответствие этим нормам проводит независимый регулятор, за которым остается последнее слово. На Украине же выступают против запуска.

При этом риторика Бербок несколько отличается от риторики канцлера Олафа Шольца. Если глава МИД постоянно указывает на якобы геополитический характер проекта, то канцлер напоминает о том, что процесс сертификации носит сугубо административный характер. За последнюю неделю несколько представителей социал-демократов, которых представляет и Шольц, высказались за то, чтобы не смешивать тему "Северного потока - 2" с политическими разногласиями. Об этом говорил генсек партии Кевин Кюнерт и глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Как отмечает газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг", недоверие между Киевом и Берлином создается в первую очередь из-за приверженности правительства Германии газопроводу "Северный поток - 2". Раздражение Украины вызвали и заявления Шольца о том, что проект имеет частный экономический характер, констатирует издание.

Поставки вооружений, которых Киев требует от Берлина, обещают стать еще одной сложной темой переговоров с Зеленским и Кулебой. Украина считает, что Германия должна продать ей оружие для защиты собственной территории. Посол в Берлине Михаил Мельник грозил "серьезными последствиям для двусторонних отношений". Но Германия не поставляет оружие странам, на территории которых происходят конфликты, и это прописано в коалиционном соглашении - основном документе, который лег в основу работы действующего правительства. Мельник же утверждает, что "этот документ не Библия" и что, по его мнению, от него можно отступить.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот в свою очередь заявил, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия.