Очередная группа российских миротворцев вылетела из Алма-Аты в Россию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Еще несколько самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с личным составом и техникой подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, вылетели из Алма-Аты в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты. Сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области", - говорится в сообщении.