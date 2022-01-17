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Протесты в Казахстане
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Очередная группа российских миротворцев вылетела из Алма-Аты в Россию

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Еще несколько самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с личным составом и техникой подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, вылетели из Алма-Аты в Россию.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты. Сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области", - говорится в сообщении.

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