Власти Канады рекомендовали своим гражданам не ездить на Украину

ОТТАВА, 17 января. /ТАСС/. МИД Канады обновил рекомендации по посещению Украины, призвав граждан страны избегать поездок необязательного характера из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания сил. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте канадского правительства.

"Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и военным наращиванием [сил] в стране и вокруг нее", - отмечается в тексте.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 17-18 января посетит с визитом Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Основанием для таких обвинений стали утверждения, что Россия якобы накапливает силы у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.