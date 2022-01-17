СМИ: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Запущенная КНДР в понедельник, предположительно, баллистическая ракета, упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Береговая охрана страны предупреждает находящиеся в том районе рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Как сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, в настоящее время Япония продолжает анализировать информацию об осуществленном запуске. По его словам, никакого ущерба рыболовным и воздушным судам не зафиксировано.

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. 14 января северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.