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СМИ: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

С начала 2022 года Пхеньян провел уже четыре ракетных запуска

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Запущенная КНДР в понедельник, предположительно, баллистическая ракета, упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Береговая охрана страны предупреждает находящиеся в том районе рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Как сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, в настоящее время Япония продолжает анализировать информацию об осуществленном запуске. По его словам, никакого ущерба рыболовным и воздушным судам не зафиксировано.

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. 14 января северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.

Теги
ЯпонияКНДР
В Южной Корее полагают, что КНДР запустила одновременно две баллистические ракеты
Согласно Комитету начальников штабов, запуск осуществили, предположительно, из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна
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