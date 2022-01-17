Сайт премьера Казахстана изменил оформление после назначения нового главы правительства

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Информационный ресурс премьер-министра Казахстана primeminister.kz с понедельника сменил свое оформление. Это произошло спустя почти неделю после назначения нового главы правительства и утверждения состава кабинета министров.

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Как убедился корреспондент ТАСС, сайт, на котором публикуется информация о деятельности кабинета министров, сохранил прежний функционал, однако изменились некоторые элементы оформления. Отдельные разделы ресурса еще находятся в процессе заполнения.

Новое правительство республики было утверждено 11 января, его возглавил Алихан Смаилов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. 5 января на фоне набирающих обороты акций протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку прежнего кабинета министров под руководством Аскара Мамина.