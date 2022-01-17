В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели 380 км на высоте более 40 км

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Ракеты, запущенные в понедельник КНДР, пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

По его данным, запуски были произведены из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна в 08:50 и 08:54 (02:50 и 02:54 мск). "Разведывательные органы Республики Корея и США проводят подробный анализ данных об этих пусках", - отмечает КНШ. Как уточняется в сообщении, южнокорейские военные "приведены в состояние повышенной готовности и внимательно следят за активностью в Северной Корее".

Вскоре после ракетных пусков в Сеуле прошло заседание Совета национальной безопасности при администрации президента РК. Его участники выразили сожаление "в связи с действиями КНДР, дестабилизирующими обстановку на Корейском полуострове".

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.