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Ситуация на Корейском полуострове

В Сеуле заявили, что ракеты КНДР пролетели 380 км на высоте более 40 км

Запуски были произведены из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна, сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Ракеты, запущенные в понедельник КНДР, пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

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По его данным, запуски были произведены из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна в 08:50 и 08:54 (02:50 и 02:54 мск). "Разведывательные органы Республики Корея и США проводят подробный анализ данных об этих пусках", - отмечает КНШ. Как уточняется в сообщении, южнокорейские военные "приведены в состояние повышенной готовности и внимательно следят за активностью в Северной Корее".

Вскоре после ракетных пусков в Сеуле прошло заседание Совета национальной безопасности при администрации президента РК. Его участники выразили сожаление "в связи с действиями КНДР, дестабилизирующими обстановку на Корейском полуострове".

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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