Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР к возобновлению диалога

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея ради достижения мира и стабильности на Корейском полуострове призвало КНДР к "диалогу, а не к проведению ракетных пусков". Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap .

"Ради [достижения] мира и стабильности на Корейском полуострове КНДР следует выбрать диалог, направленный на построение мира, а не проведение ракетных пусков", - считают в министерстве.

"Очередные ракетные запуски КНДР вовсе не способствуют улучшению межкорейских отношений и миру на полуострове и являются действием, вызывающим большое сожаление", - сказал представитель ведомства.

"Мы вместе с заинтересованными ведомствами и странами продолжим усилия, направленные на сохранение мирного и стабильного характера ситуации в регионе и развитие межкорейских связей", - прокомментировали в министерстве объединения последние ракетные пуски.

По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, ракеты, запущенные в понедельник КНДР, пролетели около 380 км на максимальной высоте 42 км. Вскоре после этого в Сеуле прошло заседание Совета национальной безопасности при администрации президента РК. Его участники выразили сожаление "в связи с действиями КНДР, дестабилизирующими обстановку на Корейском полуострове".

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.