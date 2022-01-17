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Посол ЕС заявил, что Москва и Брюссель обсуждают вопросы безопасности по линии дипведомств

По словам Маркуса Эдерера, на этой неделе смогут предоставить более подробную информацию о том, как эти вопросы обсуждаются Россией и Евросоюзом

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва и Брюссель обсуждают проблемы безопасности, в том числе в контактах по линии руководителей внешнеполитических ведомств. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер на пресс-конференции в понедельник.

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"Эти вопросы (безопасности - прим. ТАСС) в последние недели активно обсуждаются. <...> Были определенные контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, и они продолжатся по линии европейской службы и МИД Российской Федерации. Наверное, даже на этой неделе мы сможем предоставить более подробную информацию о том, как эти вопросы обсуждаются Россией и Евросоюзом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

14 января Боррель заявил, что Россия пытается разделить США и Европу, ведя переговоры о европейской безопасности без участия ЕС. По его словам, США консультировались с ЕС до переговоров с Россией, после переговоров и во время переговоров.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЭдерер, МаркусБоррель, Жозеп
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