Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" заявило об атаке по территории ОАЭ

ТАСС, 17 января. Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о проведенной атаке по территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera.

Как отметил официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа, "в течение ближайших часов движение выступит с заявлением о проведенной военной операции".

На прошлой неделе член руководства "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити выступил с предупреждением, что мятежники нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт. В интервью телеканалу "Аль-Араби" из Саны он напомнил, что ОАЭ в 2019 году приняли решение о прекращении своего участия в аравийской коалиции под эгидой Саудовской Аравии, которая, по его словам, развязала агрессию против йеменского народа. "Однако в последнее время эмиратские вооруженные силы снова стали оказывать поддержку наемникам, которые ведут боевые действия в Шабве, Марибе и Эль-Бейда", - указал аль-Бахити. Он посоветовал ОАЭ "прекратить эскалацию военного вмешательства, поскольку в противном случае у хуситов не останется иного выбора, кроме ответных ударов".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.