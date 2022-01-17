Президент Киргизии заявил, что Акаев искупил свои ошибки в связи с делом о руднике Кумтор

БИШКЕК, 17 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что бывший президент страны Аскар Акаев искупил свои ошибки перед народом, связанные с делом о предполагаемой коррупции, которое связано с разработкой золоторудного месторождения Кумтор. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "Вечерний Бишкек".

"Продолжается процесс подписания юридических документов по Кумтору, мы планируем завершить его к весне. Но уже ясно, что Кумтор перешел к нам", - сообщил Жапаров, имея в виду решение властей Киргизии поставить под контроль государства разработку месторождения, которую ранее вела канадская компания Centerra Gold. "В связи с этим Аскар Акаевич [Акаев] дважды являлся на допросы в следственные органы, и он ответил на все вопросы. Аскар Акаевич полностью искупил таким образом свои прежние ошибки (по Кумтору - прим. ТАСС). Показания бывших премьер-министров и депутатов, сотрудничавших со следствием, тоже оказали влияние на ход расследования", - сказал Жапаров. Он добавил, что позднее расскажет больше подробностей по этому делу.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев заявил ТАСС 20 декабря, что все уголовные дела, которые возбуждались против него в Киргизии с 2005 года, были прекращены. Он сообщил об этом после возвращения из Бишкека, где в качестве свидетеля давал показания по делу о золоторудном месторождении Кумтор. Между тем 21 декабря Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил, что продолжает расследование уголовного дела в отношении Акаева по делу Кумтора.

Акаев стал президентом Киргизии в 1990 году. В марте 2005 года он был отстранен от должности в результате государственного переворота и в целях безопасности вместе с семьей был вынужден покинуть пределы республики. После этого в отношении него на родине были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по делу Кумтора. Сам первый президент называл данные дела политическим преследованием со стороны новых властей республики. Акаев в настоящее время проживает в Москве и занимается преподавательской и научной деятельностью.